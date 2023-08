L'inflation accélèrerait plus que prévu en août en France

Mauvaise nouvelle pour les Français... et la BCE...

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour les Français... et la BCE. Les prix à la consommation seraient repartis de l'avant en août, selon les données provisoires de l'Insee. L'inflation annuelle atteindrait ainsi 4,8% après 4,3% le mois précédent, et contre un consensus logé à 4,6%. Cette hausse serait due au rebond des prix de l'énergie. Les prix de l'alimentation ralentiraient (pour le cinquième mois consécutif), ainsi que, dans une moindre mesure, ceux des produits manufacturés et des services. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1%, après +0,1% en juillet.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 5,7%, après +5,1% en juillet, et contre un consensus de 5,4%. Sur un mois, les prix croîtraient de 1,1% (+0,9% attendu), après avoir été stables en juillet.