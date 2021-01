L'inflation accélérerait enfin en Allemagne

(Boursier.com) — L 'inflation donnerait enfin quelques signes de reprise en Allemagne. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, les prix à la consommation auraient progressé de 0,8% en janvier après une hausse de 0,5% en décembre. L'inflation annuelle ressortirait à +1% après -0,3% au mois précédent. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle atteindrait 1,6% après -0,7% en décembre et contre une hausse de seulement 0,5% anticipée par le consensus. "L'évolution des prix à la consommation peut avoir été affectée par la modification de la TVA et d'autres facteurs tels que la tarification du CO2 et l'augmentation du salaire minimum légal à partir de janvier 2021", précise Destatis.