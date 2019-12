L'inflation accélérerait en novembre

(Boursier.com) — L'inflation accélérerait en France. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 1,0% en novembre, après +0,8% le mois précédent. Cette hausse de l'inflation résulterait d'un dynamisme plus marqué des prix du tabac, des services et de l'alimentation, et d'une moindre baisse de ceux de l'énergie. En revanche, les prix des produits manufacturés baisseraient davantage qu'en octobre. Sur un mois, les prix à la consommation seraient en hausse de 0,1%, après une stabilité en octobre.

L'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes atteindrait de son côté 1,2% après +0,9 % en octobre. Le consensus était positionné à +0,1%. Sur un mois, il augmenterait de 0,1%, après 60,1% le mois précédent.

Toujours très attendues, les données pour l'ensemble de la zone euro seront dévoilées à 11 heures.