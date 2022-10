L'inflation accélère fortement en octobre !

L'inflation accélère en octobre ! Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 6,2% sur le mois, après...

(Boursier.com) — L 'inflation accélère en octobre ! Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 6,2% sur le mois, après +5,6% en septembre, et contre 5,7% de consensus. Cette hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Les prix des services et du tabac augmenteraient au même rythme que le mois précédent, détaille l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1%, après un repli de 0,6% en septembre, et contre une hausse limitée à 0,5% attendue par le marché.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle grimperait à 7,1%, après +6,2% en septembre, et contre 6,5% attendu. Sur un mois, l'IPCH rebondirait de 1,3%, après un repli de 0,5% le mois précédent.