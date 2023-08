L'inflation a bien ralenti en juillet en France mais...

Chiffres de l'inflation revus en légère hausse en juillet en France...

(Boursier.com) — Chiffres de l'inflation revus en légère hausse en juillet en France. Selon les données finales de l'Insee, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% le mois passé, après +0,2% en juin, et contre une stabilité initialement annoncée. Sur un an, l'inflation est confirmée à 4,3%, après +4,5% en juin. Cette baisse de l'inflation est due, d'une part, à une baisse sur un an des prix de l'énergie plus forte que le mois précédent ( 3,7% après 3,0%), et d'autre part au ralentissement des prix de l'alimentation (+12,7% après +13,7%) et des produits manufacturés (+3,4% après +4,2%). L'inflation du tabac est stable par rapport au mois précédent (+9,8%), tandis que les prix des services accélèrent légèrement (+3,1% après +3,0%), détaille l'Insee.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle atteint 5,1% après +5,3% en juin et contre 5% en première estimation. Sur un mois, la stabilité des prix est en revanche confirmée, après +0,2% en juin.