L'industrie manufacturière continue à soutenir l'activité du secteur privé dans la zone euro

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les indices PMI IHS Markit de février signalent un ralentissement de la contraction du secteur privé de la zone euro, favorisé par une croissance de l'industrie manufacturière. La faiblesse du secteur des services, liée aux restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, a été contrebalancée par une accélération de la croissance (menée par l'Allemagne) dans l'industrie manufacturière. Parallèlement, la confiance des entreprises a atteint un sommet de près de trois ans, les répondants anticipant un assouplissement des mesures de restriction au fur et à mesure de la progression des campagnes de vaccination.

L'Indice PMI Flash Composite de l'activité globale se redresse ainsi à 48,1 (47,8 en janvier et 48 de consensus). L'Indice PMI Flash de l'industrie manufacturière ressort à 57,7 (54,8 en janvier et 54,3 de consensus), sur un plus haut de 36 mois, alors que l'Indice PMI Flash de l'activité de services se replie à 44,7 (45,4 en janvier et 45,9 de consensus), au plus bas depuis 3 mois.