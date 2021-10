L'indice ZEW recule encore en Allemagne

Cinquième baisse consécutive pour l'indice ZEW allemand ! L'indice de confiance est tombé à 22,3 points en octobre, contre 26,5 le mois précédent, et...

(Boursier.com) — Cinquième baisse consécutive pour l'indice ZEW allemand ! L'indice de confiance est tombé à 22,3 points en octobre, contre 26,5 le mois précédent, et 24 de consensus. Il n'avait plus été aussi bas depuis le début des mesures de confinement l'an passé. De son côté, l'indice relatif à la situation actuelle plonge sur un mois, de 31,9 à 21,6, contre 28,5 de consensus.

"La baisse du sentiment de ce mois-ci est principalement due aux goulots d'étranglement persistants sur l'offre de matières premières et de produits intermédiaires", explique Achim Wambach, président du ZEW. "Les experts des marchés financiers s'attendent à une baisse des bénéfices, en particulier dans les secteurs orientés vers l'exportation tels que la construction automobile et les produits chimiques et pharmaceutiques".

Les entreprises ont également signalé une perte d'optimisme, et des enquêtes récentes suggèrent que la faiblesse se propage dans les services, les consommateurs se méfiant de la hausse rapide des prix. En septembre, le taux d'inflation en Allemagne a atteint son niveau le plus élevé depuis près de trente ans.

L'indice ZEW est compilé chaque mois auprès d'environ 350 experts financiers. Il représente la différence entre la portion d'analystes optimistes et la portion d'analystes pessimistes pour le développement économique allemand à 6 mois.