L'indice PMI S&P Global signale une contraction du secteur manufacturier en juillet en France

(Boursier.com) — La détérioration de la conjoncture amorcée en juin dans le secteur manufacturier français s'est accentuée au début du troisième trimestre. Les données PMI S&P Global mettent en effet en évidence un recul simultané de la production et des nouvelles commandes pour un deuxième mois consécutif, les taux de contraction ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis la vague initiale de Covid-19, en début d'année 2020. L'Indice des Acheteurs PMI S&P Global - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière, s'inscrit ainsi sous la barre des 50 pour la première fois depuis novembre 2020, signalant une contraction du secteur manufacturier en juillet. Il passe de 51,4 en juin à 49,5, et affiche son plus faible niveau depuis un peu plus de deux ans.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "les dernières données PMI semblent confirmer la contraction du secteur manufacturier français en juillet. La production et les nouvelles commandes ont enregistré leurs plus forts replis depuis la vague initiale de Covid-19, au premier semestre 2020, reflétant l'impact du niveau élevé de l'inflation sur la demande. Abstraction faite des baisses enregistrées au plus fort de la pandémie, le recul de la production observé au cours du mois a été le plus marqué depuis plus de neuf ans".