L'Indice PMI IHS Markit manufacturier signale à nouveau une croissance du secteur en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les dernières données PMI mettent en évidence un regain de croissance du secteur manufacturier français, après une quasi-stagnation en août, la reprise de la production amorcée en juin après la levée des mesures de confinement s'étant en effet poursuivie en septembre. Se redressant de 49,8 en août à 51,2, l'Indice des Acheteurs PMI IHS Markit - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - signale ainsi une expansion modérée du secteur manufacturier le mois passé, plus faible toutefois que celle enregistrée en juin et en juillet. Le consensus était positionné à 50,9.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête PMI : "les données PMI de septembre suggèrent un maintien de la croissance du secteur manufacturier français après la forte contraction provoquée par l'épidémie de coronavirus au premier semestre. En effet, la production et les nouvelles commandes ont enregistré une nouvelle hausse tandis que la confiance des entreprises s'est renforcée au cours du mois. Toutefois, la recrudescence des cas de Covid-19 observée en septembre risque d'entraver la croissance du secteur. On peut en effet s'attendre à un durcissement des mesures de restriction à l'approche de l'hiver qui feront obstacle à la reprise de l'activité dans de nombreuses entreprises. L'instauration d'un nouveau confinement devrait remettre en cause la viabilité de nombreuses activités de production, tandis qu'une seconde vague de contamination risque d'entraîner une baisse prolongée de la capacité dans les usines".