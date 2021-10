L'Indice PMI IHS Markit manufacturier recule nettement dans la zone euro en septembre

L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié à 58,6 en septembre contre 61,4 en août (estimation Flash : 58,7), au...

(Boursier.com) — L 'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié à 58,6 en septembre contre 61,4 en août (estimation Flash : 58,7), au plus bas depuis février. Les données de l'enquête ont de nouveau mis en évidence de forts taux d'expansion de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi, bien que ceux-ci se soient fortement repliés par rapport au mois précédent, entraînant le plus fort recul de l'indice PMI depuis l'introduction des mesures de confinement à travers le monde en avril 2020.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI : "si la forte expansion du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en septembre, les données PMI mettent en évidence un net ralentissement de la croissance par rapport à août, les vents contraires provenant des chaînes d'approvisionnement pesant de plus en plus sur l'activité des fabricants. En effet, les difficultés d'approvisionnement en matières premières ont continué d'affecter de vastes pans de l'industrie manufacturière de la zone euro, les délais de livraison et les pénuries ayant augmenté à des rythmes inégalés en près de vingt-cinq ans, et ne montrant aucun signe d'amélioration prochaine. Loin de se cantonner à la production et à la demande, les fortes répercussions de ces problèmes croissants d'approvisionnement et de transports touchent également les prix qui ont de nouveau flambés en septembre".