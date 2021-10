L'Indice PMI IHS Markit manufacturier au plus bas depuis janvier en France

L'expansion du secteur manufacturier français s'est poursuivie à la fin du troisième trimestre...

(Boursier.com) — L 'expansion du secteur manufacturier français s'est poursuivie à la fin du troisième trimestre. Les croissances de la production et des nouvelles commandes ont toutefois été freinées par des pénuries de matières premières et composants de base, un nouvel allongement des délais de livraison des fournisseurs et une forte inflation des prix des achats. En conséquence, l'emploi a stagné en septembre, les stocks ont diminué et les entreprises ont cherché à préserver leurs marges bénéficiaires en répercutant l'accroissement de leurs coûts sur leurs prix de vente.

L'Indice des Acheteurs PMI IHS Markit, conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière, s'est ainsi replié de 57,5 en août à 55 (55,2 en estimation flash), affichant son plus faible niveau depuis janvier. Il continue néanmoins de signaler une forte amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "les fortes perturbations qui affectent actuellement les chaînes d'approvisionnement commencent à grever sérieusement la conjoncture du secteur manufacturier français, et à se répercuter même sur le niveau de la demande. Les délais de livraison des fournisseurs se sont allongés à un rythme très soutenu, tendance exacerbée par la récente fermeture des ports en Asie. Les coûts des transports ont continué d'augmenter en septembre et les fournisseurs de matières premières ont de nouveau rehaussé leurs tarifs, compromettant la viabilité économique de certains projets. Selon les entreprises interrogées, les clients hésitent à passer commande, différant leurs achats ou y renonçant, tendance reflétant les effets néfastes des tensions d'approvisionnement sur le niveau de la demande.

De plus, l'indice PMI de la production a chuté à son plus faible niveau depuis janvier, n'indiquant qu'une croissance modérée de l'activité des fabricants français en septembre. Les données de l'enquête confirment ainsi le ralentissement de la croissance manufacturière amorcé récemment, et n'offrent que peu d'espoir d'une amélioration rapide de la conjoncture".