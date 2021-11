L'indice PMI IHS Markit manufacturier au plus bas depuis huit mois dans la zone euro

L'expansion du secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau marqué le pas en octobre...

(Boursier.com) — L 'expansion du secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau marqué le pas en octobre. Les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ont affecté la production et le volume des nouvelles commandes reçues par les fabricants, les croissances de ces deux variables ayant ralenti au cours du mois. L'indice désaisonnalisé PMI final IHS Markit s'est ainsi replié de 58,6 en septembre à 58,3, un niveau inférieur à sa dernière estimation flash (58,5), pour signaler la plus faible croissance du secteur manufacturier de la région depuis février.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "les fabricants de la zone euro ont indiqué un renforcement des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement en octobre, elles-mêmes à l'origine d'un net ralentissement de la croissance de la production. Les délais de livraison d'intrants ont augmenté à un rythme quasi-record, surpassé deux fois seulement en près de vingt-cinq ans d'enquête, l'offre étant insuffisante pour répondre à la demande de matières premières et autres composants. Cette tendance a résulté, selon les entreprises interrogées, de contraintes de capacités chez les fournisseurs et de problèmes logistiques croissants, principalement liés à la pandémie de Covid-19, et consistant notamment en des pénuries de conteneurs maritimes, une capacité de fret insuffisante, une congestion des ports, un manque de conducteurs et des retards généralisés dans les transports".