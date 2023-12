L'indice PMI HCOB manufacturier reste déprimé en novembre

Légère révision à la hausse de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française de novembre...

(Boursier.com) — Légère révision à la hausse de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française de novembre. L'indice final ressort à 42,9, contre 42,6 en première estimation, et 42,8 en octobre, niveau le plus bas depuis quarante et un mois. L'indice continue ainsi de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français. Continuant en outre d'anticiper une baisse de leur activité dans les douze prochains mois, les fabricants ont de nouveau fortement réduit leurs effectifs et poursuivi leurs opérations de déstockage, comme en témoigne notamment le plus fort recul des stocks d'achats depuis trois ans et demi.

Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "l'industrie manufacturière française a de nouveau souffert de la faiblesse de la demande en novembre. Les taux d'intérêt élevés et le maintien des opérations de déstockage ont en effet entraîné un fort recul du volume des nouvelles commandes, tendance qui, au vu des dernières données de l'enquête PMI, risque de perdurer au cours des prochains mois. Notre modèle HCOB de prévision immédiate suggère ainsi une contraction du secteur manufacturier de 0,7 % au quatrième trimestre, menée principalement par le secteur des biens d'équipement. Si le volume global des nouvelles commandes a de nouveau fortement chuté en novembre, la mise en production des commandes en attente a permis de limiter quelque peu la baisse de l'activité. Les besoins en production diminuant toutefois sous l'effet du repli de la demande, les fabricants français ont réduit le volume de leurs achats et le niveau de leurs stocks d'intrants".