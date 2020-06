L'Indice ISM manufacturier se redresse moins que prévu aux Etats-Unis en mai

L'indice ISM manufacturier du mois de mai atteint 43,1, en légère amélioration par rapport au niveau de 41,5 du mois précédent...

(Boursier.com) — L'indice ISM manufacturier du mois de mai atteint 43,1, en légère amélioration par rapport au niveau de 41,5 du mois précédent, qui constituait un plus bas de plus de 11 ans. Le consensus tablait sur un niveau de 43,8. Le sous-indice attaché à l'emploi passe de 27,5 à 31,2, et celui des nouvelles commandes augmente de 27,1 à 31,8.

Les dépenses de construction, qui viennent également d'être publiées, ont par ailleurs reculé de 2,9% en avril en comparaison du mois précédent, contre une baisse de 6% anticipée par le consensus et +0,9% pour le mois antérieur.