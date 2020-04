L'indice ISM américain des services recule moins que prévu en mars

L'indice ISM américain des services pour le mois de mars atteint 52,5, contre un consensus de 43 et un niveau de 57,3 un mois avant...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice ISM américain des services pour le mois de mars atteint 52,5, contre un consensus de 43 et un niveau de 57,3 un mois avant. Il ressort au plus bas depuis août 2016. L'indice traduit ainsi toujours une expansion de l'activité dans les services sur la période bien qu'à un rythme nettement moins soutenu. Le sous-indice de l'emploi est tombé à 47 le mois dernier, au plus bas depuis novembre 2008.