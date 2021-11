L'Indice IHS Markit des services repart de l'avant en octobre

Après trois mois consécutifs de ralentissement de la croissance, les dernières données PMI mettent en évidence une reprise de vitesse dans le secteur...

(Boursier.com) — Après trois mois consécutifs de ralentissement de la croissance, les dernières données PMI mettent en évidence une reprise de vitesse dans le secteur des services français en octobre, l'activité ayant en effet enregistré sa plus forte hausse depuis juillet. L'indice titre IHS Markit de l'activité commerciale - calculé à partir d'une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau effectif d'activité par rapport au mois précédent - s'est ainsi redressé de 56,2 en septembre à 56,6 (comme indiqué en estimation flash).

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "la reprise économique s'est poursuivie en octobre dans le secteur privé français. La croissance du secteur des services a de nouveau affiché un rythme relativement soutenu au regard des critères historiques de l'enquête, l'activité retrouvant graduellement son niveau d'avant la pandémie. L'environnement est en outre resté favorable à la demande tandis que les entreprises ont continué d'augmenter leurs effectifs. La croissance de l'emploi a en effet affiché son rythme le plus marqué depuis plus de deux décennies en octobre, tendance qui devrait soutenir la forte expansion de l'activité de services observée depuis l'été. Il est toutefois impossible d'ignorer la situation du secteur manufacturier et le caractère de plus en plus hétérogène de la reprise, les problèmes d'approvisionnement ayant sévèrement perturbé l'activité des fabricants en octobre".