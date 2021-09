L'indice ICPH accélérerait encore en septembre, au plus haut depuis 10 ans

L'inflation annuelle aurait encore accéléré en septembre en France...

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle aurait encore accéléré en septembre en France. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation auraient augmenté de 2,1% sur un an, après +1,9% le mois précédent. Le consensus était positionné à +2,2%. Cette hausse de l'inflation résulterait d'une accélération des prix des services et de ceux de l'énergie. Les prix des produits manufacturés et - dans une moindre mesure - de l'alimentation et du tabac ralentiraient. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient en revanche de 0,2%, après +0,6% en août.

Harmonisé aux normes européennes, le taux d'inflation annuel ressortirait à +2,7% après +2,4% en août, au plus haut depuis décembre 2011. Le consensus était positionné à +2,8%. Sur un mois, il reculerait de 0,2% après +0,7% le mois précédent.