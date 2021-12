L'excédent commercial de la zone euro fond en octobre

La zone euro a enregistré un excédent commercial de 3,6 milliards d'euros en octobre, contre +29,8 MdsE un an plus tôt...

(Boursier.com) — La zone euro a enregistré un excédent commercial de 3,6 milliards d'euros en octobre, contre +29,8 MdsE un an plus tôt. Le commerce intra-zone euro a atteint 196,7 MdsE, en hausse de 17,3% par rapport à octobre 2020. Selon les premières estimations d'Eurostat, les exportations de biens vers le reste du monde se sont établies à 214 milliards d'euros, en progression de 7,3% sur un an, tandis que les importations ont été de 210,4 MdsE, en augmentation de 24,4%.