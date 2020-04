L'excédent commercial de la zone euro augmente en février

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'excédent commercial de la zone euro avec le reste du monde a atteint 23 milliards d'euros en février contre 18,5 MdsE un an plus tôt, montent les données provisoires d'Eurostat. Les exportations se sont établies à 189,3 MdsE, en hausse de 1,6% sur un an, alors que les importations ont reculé de 1% à 166,3 MdsE.