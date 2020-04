L'excédent commercial allemand gonfle en février

(Boursier.com) — L'excédent commercial allemand, ajusté des variations saisonnières et des effets calendaires, a atteint 21,6 milliards d'euros en février contre 18,7 MdsE un mois plus tôt et un consensus de 17,5 MdsE. Les exportations ont progressé de 1,3% alors que les importations ont reculé de 1,6%, souligne l'Office fédéral de la statistique. Conséquence de la pandémie de Covid-19, les exportations vers la Chine ont reculé de 8,9% sur la période tandis que les importations chinoises ont plongé de 12%.