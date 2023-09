L'euro bondit face au franc suisse après le statu quo surprise de la BNS

La Banque nationale suisse surprend ! La BNS vient de laisser son principal taux directeur inchangé, à 1,75%, alors que la majorité du marché tablait...

(Boursier.com) — La Banque nationale suisse surprend ! La BNS vient de laisser son principal taux directeur inchangé, à 1,75%, alors que la majorité du marché tablait sur un resserrement de 25 points de base.

" Le resserrement important de la politique monétaire au cours des derniers trimestres permet de contrer la pression inflationniste persistante. Il n'est pas exclu qu'un nouveau relèvement de taux devienne nécessaire pour assurer la stabilité des prix à moyen terme. C'est pourquoi la BNS observera de près l'évolution de l'inflation dans les prochains mois. La Banque nationale est en outre disposée à être active au besoin sur le marché des changes afin de garantir des conditions monétaires appropriées. Dans le contexte actuel, il s'agit principalement de la vente de devises", souligne la BNS.

L'euro a bondi face au franc suisse après cette décision, grimpant jusqu'à 0,8% à 0,9656, son plus fort gain depuis juin. Les coûts d'emprunt en Suisse y ont augmenté de 250 points de base depuis le début de l'année dernière, contre 450 points de base dans la zone euro.

La Suisse se distingue des autres économies avancées par une croissance des prix à la consommation bien plus faible. Dans ses nouvelles estimations, la BNS prévoit une inflation de 2,2% en 2023 et 2024, et de 1,9% en 2025. Cela se compare aux prévisions antérieures de 2,2% cette année et l'année prochaine, et de 2,1% par la suite.

La croissance devrait rester atone jusqu'à la fin de l'année en raison de la faible demande extérieure, des pertes de pouvoir d'achat dues au renchérissement et du durcissement des conditions de financement. Le PIB suisse devrait s'accroître cette année d'environ 1%. Dans un tel contexte, il est probable que le chômage continue de progresser légèrement et que l'utilisation des capacités de production recule quelque peu. Comme pour l'économie mondiale, la prévision pour la Suisse est entourée d'une forte incertitude, détaille la BNS.