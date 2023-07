A travers la cession majoritaire du capital de CCR Re à deux groupes mutualistes français, l'Etat recentre l'activité de la Caisse centrale de...

(Boursier.com) — A travers la cession majoritaire du capital de CCR Re à deux groupes mutualistes français, l'Etat recentre l'activité de la Caisse centrale de réassurance sur ses missions de service public et renforce ses moyens d'actions pour lutter contre les effets des catastrophes naturelles

L'arrêté autorisant la cession majoritaire du capital de CCR Re, filiale commerciale de la Caisse centrale de réassurance (CCR), au consortium composé des groupes mutualistes français SMABTP et MACSF, a été publié ce dimanche 2 juillet.

Cette cession majoritaire permet de recentrer l'activité du réassureur public sur ses missions de service public et de renforcer les moyens d'action de la CCR sur son coeur de métier historique, en particulier pour faire face aux défis tels que la couverture des risques de catastrophes naturelles.

L'opération, qui se déploie dans le cadre de la séparation des activités de marché du groupe CCR au sein la filiale CCR Re, valorise la filiale commerciale du groupe CCR à hauteur de 968 millions d'euros.

La cession de 70% du capital de CCR Re (avant augmentation de capital) pour un montant proche de 662 millions d'euros permettra de renforcer les réserves de la CCR et, partant, contribuera à l'effort de financement de l'indemnisation des assurés français et à la pérennité du régime de solidarité nationale créé en 1982 pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles. Il s'agit d'une priorité du gouvernement, qui s'inscrit dans le contexte plus large des actions engagées sur l'évolution du système assurantiel français face aux effets du dérèglement climatique.

Afin d'accompagner la croissance de CCR Re, cette cession sera complétée par une augmentation du capital de CCR Re par le groupement SMA-MACSF à hauteur de 200 millions d'euros, qui portera à 75% la détention de capital par les acquéreurs. CCR maintiendra une participation à hauteur de 25% du capital et des droits de vote de CCR Re et projette de céder sa participation minoritaire au groupement acquéreur d'ici fin 2026.

Edouard Vieillefond, l'actuel directeur général délégué de CCR, prend les fonctions de directeur général de CCR à compter du 1er juillet 2023.

Bruno Le Maire, a déclaré : "cette opération valorisant CCR Re à près d'un milliard d'euros va contribuer à renforcer les moyens financiers de la Caisse centrale de réassurance, en particulier pour faire face aux catastrophes naturelles, au bénéfice des assurés français. C'est également une opportunité qui permettra à CCR Re de poursuivre son développement et atteindre l'ambition de créer, en France, un nouvel acteur international de référence sur le marché privé de la réassurance".