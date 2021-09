L'envolée de l'inflation confirmée en Allemagne en août

L'inflation annuelle (IPC) a bel et bien atteint 3,9% en août en Allemagne, enregistrant son niveau le plus élevé depuis décembre 1993, lorsque...

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle (IPC) a bel et bien atteint 3,9% en août en Allemagne, enregistrant son niveau le plus élevé depuis décembre 1993, lorsque l'économie était en plein essor après la réunification allemande. Des effets de base défavorables, la hausse des prix de l'énergie et de celle des coûts répercutée par les entreprises expliquent notamment cette vigueur de l'inflation. En séquentiel, les prix à la consommation sont restés stables, montrent les données définitives de l'office fédéral de la statistique.

Calculée aux normes européennes, l'inflation annuelle (IPCH) est confirmée à 3,4%, au plus haut depuis 2008.

Un niveau bien supérieur aux attentes de la BCE qui se fixe désormais un objectif d'inflation dans la zone euro de 2% en rythme annuel à moyen terme.