L'embellie du secteur manufacturier confirmée en décembre en France

L'embellie du secteur manufacturier confirmée en décembre en France









Se redressant de 49,6 en novembre à 51,1, l'Indice des Acheteurs PMI IHS Markit - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Se redressant de 49,6 en novembre à 51,1, l'Indice des Acheteurs PMI IHS Markit - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - signale, en décembre, une croissance modérée du secteur manufacturier français, après la première contraction enregistrée depuis trois mois en novembre. Parallèlement, l'annonce d'une mise en circulation prochaine d'un vaccin contre le Covid-19 a stimulé la confiance des entreprises qui s'est redressée à son plus haut niveau depuis avril 2019.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "les dernières données PMI mettent en évidence une embellie de la conjoncture dans le secteur manufacturier français après une détérioration en novembre, l'activité des fabricants étant repartie à la hausse en décembre. La conjoncture industrielle s'est améliorée malgré les mesures de confinement strictes imposées sur le territoire pendant la quasi-totalité de la période d'enquête. Ces résultats positifs témoignent d'une plus grande résilience des entreprises manufacturières françaises face aux aléas de la crise sanitaire".