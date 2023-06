L'économie française s'est contractée en juin (indices PMI Flash HCOB)

La conjoncture économique française s'est dégradée en fin de deuxième trimestre 2023, l'activité globale du secteur privé ayant reculé pour la...

(Boursier.com) — La conjoncture économique française s'est dégradée en fin de deuxième trimestre 2023, l'activité globale du secteur privé ayant reculé pour la première fois depuis janvier. Selon les données PMI Flash HCOB recueillies par S&P Global, un renforcement de la contraction de la production dans le secteur manufacturier s'est accompagné d'un retour à la baisse de l'activité dans le secteur des services.

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale a ainsi chuté de 51,2 en mai à 47,3, glissant sous la barre des 50 pour la première fois depuis janvier. Marquant la fin de quatre mois consécutifs d'expansion, l'indice signale un repli modéré de l'activité du secteur privé français, le plus fort toutefois depuis février 2021. Le consensus tablait sur un indice à 51. L'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière ressort de son côté à 45,5 en juin (45,7 en mai et 45,3 de consensus), sur un plus bas de 37 mois, tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services tombe à 48 (52,5 en mai et 52,1 attendus), sur un plancher de 28 mois.

"Avant ces derniers résultats de juin, notre modèle de prévision immédiate signalait une croissance trimestrielle globale nulle pour le deuxième trimestre, caractérisée par une contraction du secteur manufacturier et une croissance du secteur des services. Les données PMI HCOB du mois de juin changent maintenant la donne : l'activité devrait désormais reculer tant chez les fabricants que chez les prestataires de services et les prévisions s'orientent maintenant vers une contraction économique (baisse trimestrielle de -0,5% selon nos estimations). Si celle-ci ne constitue pas à elle seule une récession, le risque de voir une récession se matérialiser s'accroît", affirme Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank.