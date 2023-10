L'économie française résiste au troisième trimestre

L'économie française résiste ! Le PIB a augmenté de 0,1% au troisième trimestre, apportant un certain soutien à la zone euro alors qu'elle est aux...

(Boursier.com) — L 'économie française résiste ! Le PIB a augmenté de 0,1% au troisième trimestre, apportant un certain soutien à la zone euro alors qu'elle est aux prises avec des taux d'intérêt plus élevés et une faiblesse prolongée du secteur manufacturier. L'activité avait augmenté de 0,6% au cours des trois précédents, selon les données révisées par l'Insee. Le consensus tablait sur une hausse de 0,1% sur le trimestre clos.

La demande intérieure finale (hors stocks) accélère et contribue positivement à la croissance du PIB ce trimestre (+0,7 point après +0,2 point au deuxième trimestre), du fait de la hausse conjointe de la consommation des ménages (+0,7% après 0,0%) et de la formation brute de capital fixe (+1% après +0,5%). À l'inverse, le commerce extérieur se contracte: les exportations se replient nettement après un deuxième trimestre dynamique (-1,4% après +2,4%), tout comme, dans une moindre mesure, les importations (-0,5% après +2,5%). Dans ce contexte, le commerce extérieur contribue négativement à la croissance du PIB sur la période (-0,3 point après -0,1 point), souligne l'Insee. Enfin, la contribution des variations de stocks à l'évolution du PIB est négative ce trimestre : -0,3 point, après +0,5 point au trimestre précédent.

Les dépenses de consommation des ménages ont de leur côté rebondi de 0,2% le mois dernier, après une baisse de 0,6% (révisée) en août. Le marché tablait néanmoins sur un gain plus important de 0,4%. Ce rebond est porté essentiellement par une hausse de la consommation alimentaire (+1,2%), sous l'effet de la progression des achats de produits agroalimentaires, en particulier les boissons, la boulangerie et les pâtes.