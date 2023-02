L'économie française renoue avec la croissance en février mais...

Bonne nouvelle pour l'économie française...

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour l'économie française. Les dernières données PMI Flash S&P Global mettent en évidence une croissance de l'activité nationale pour la première fois depuis octobre 2022. Bien que la reprise observée en février ne soit que modérée, l'activité a enregistrée son plus fort taux d'expansion depuis juillet 2022. L'enquête met également en évidence une nouvelle croissance modérée de l'emploi et un ralentissement de l'inflation des prix payés. Les nouvelles affaires ont en revanche continué de reculer, soulignant la faiblesse persistante de la demande, tandis que la confiance s'est amenuisée.

L'indice PMI Flash composite de l'activité globale ressort ainsi à 51,6, contre 49,1 en janvier et 49,8 de consensus. Si l'indice Flash de l'activité de services repasse en territoire positif, à 52,8 en février (49,4 en janvier et 49,8 de consensus), sur un plus haut de 5 mois, l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière retombe à 47,9 (50,5 en janvier et 51 attendus), sur un plus bas de 4 mois.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "la dernière estimation flash des données PMI dresse, à première vue, un tableau favorable de l'économie française, signalant en effet, pour la première fois depuis octobre 2022, une croissance de l'activité du secteur privé. Autre évolution positive, les données sectorielles indiquent que l'expansion a été menée par le secteur des services, secteur jusqu'à récemment fortement affecté par l'impact de la baisse du revenu réel des ménages sur la demande. Il est toutefois difficile de savoir si le point d'inflexion a été atteint et si l'économie française se situe désormais sur le chemin de la reprise. La contraction du secteur manufacturier s'est accentuée en février et l'environnement de la demande demeure clairement très fragile pour les fabricants. Les ventes à l'export de ces derniers ont enregistré leur plus forte baisse depuis mai 2020 au cours du mois, témoignant d'une conjoncture économique défavorable à l'échelon international".