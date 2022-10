L'économie française a stagné en octobre, montrent les indices PMI flash S&P Global

Les données PMI Flash mettent en évidence une stagnation de l'économie française en octobre après une période d'expansion continue amorcée en avril...

(Boursier.com) — Les données PMI Flash mettent en évidence une stagnation de l'économie française en octobre après une période d'expansion continue amorcée en avril 2021, à la levée des restrictions sanitaires. S'étant replié de 51,2 en septembre à 50, l'indice PMI Flash composite de l'activité globale affiche son plus faible niveau depuis mars 2021. C'est de nouveau le secteur manufacturier qui a enregistré les plus faibles performances en octobre, la production des fabricants ayant diminué pour un cinquième mois consécutif. L'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière ressort en effet à 47,4 en octobre (47,7 en septembre), au plus bas depuis 29 mois. Dans les services, l'indice Flash s'établit à 51,3 en octobre (52,9 en septembre), au plus bas de 2 mois.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI Flash pour la France : "à 50 en octobre, l'estimation flash de l'indice PMI composite indique une stagnation de l'économie française au début du quatrième trimestre 2022. Tandis que la très forte inflation érode le pouvoir d'achat des clients, que les coûts d'emprunt augmentent et que l'incertitude s'accroît, les perspectives s'assombrissent dans la deuxième plus grande économie de la zone euro. Selon les données PMI, la conjoncture n'a cessé de se détériorer depuis le deuxième trimestre dans le secteur manufacturier français, celui-ci étant par ailleurs demeuré fermement ancré en zone de contraction en octobre. La baisse du volume des nouvelles commandes observée au cours de la dernière période d'enquête a en outre affiché un rythme inégalé en dehors des périodes de turbulences économiques extrêmes, telles que la crise financière mondiale de 2008/2009 et, plus tard, la crise de la dette souveraine dans la zone euro. Témoignant de la sévérité du ralentissement de la demande, les stocks de produits finis des fabricants français ont enregistré une hausse record, les entreprises peinant à vendre leurs marchandises dans les conditions actuelles du marché".