L'économie de la zone euro à l'arrêt en juin

(Boursier.com) — Après une période de croissance solide, menée par le secteur des services et amorcée au début de l'année, l'économie de la zone euro se trouve à l'arrêt en cette fin de deuxième trimestre. A 49,9 en juin, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) s'est ainsi établi juste en dessous de la barre des 50, et signale un coup d'arrêt de la croissance de la zone euro au cours du mois. L'indice affiche en outre un net repli par rapport à mai (52,8) et par rapport au sommet de onze mois atteint en avril (54,1). Les derniers résultats de l'enquête continuent par ailleurs de mettre en évidence de fortes divergences de tendances à l'échelon sectoriel, une accélération de la baisse de la production dans le secteur manufacturier ayant contrasté avec une croissance renouvelée de l'activité dans le secteur des services (le rythme de l'expansion ayant toutefois ralenti par rapport au mois de mai). L'Indice PMI HCOB de l'activité de services ressort en effet à 52 en juin (55,1 en mai), sur un plancher de 5 mois.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste at Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "après de faibles performances au dernier trimestre 2022, puis une reprise au début de l'année 2023, le secteur des services a de nouveau enregistré un net repli de l'expansion en juin, et ce dans les quatre principales économies de la zone euro. La décélération de la croissance de l'activité de services dans la région s'est accompagnée d'un ralentissement de la hausse des nouvelles affaires, d'une atténuation des tensions inflationnistes ainsi que d'un recul des perspectives d'activité. La croissance de l'emploi a en revanche conservé un rythme presque aussi soutenu que celui observé en mai. Dans l'ensemble, les données du mois de juin semblent présager de nouveaux ralentissements de l'expansion dans les prochains mois".