L'économie britannique se contracte au deuxième trimestre

L'économie britannique a un peu mieux résisté que prévu en juin...

(Boursier.com) — L 'économie britannique a un peu mieux résisté que prévu en juin et au deuxième trimestre. Selon les données de l'Office national de la statistique, le PIB a reculé de 0,6% sur la période contre un repli de 1,2% anticipé par le marché, et après une hausse de 0,4% en mai. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, l'activité aurait baissé de 0,1% (première estimation) contre une baisse de 0,2% attendue par les économistes, et après une augmentation de 0,8% au premier trimestre. La consommation des ménages et les services ont pesé sur l'activité, au contraire du commerce extérieur.

L'économie devrait connaître un rebond technique au cours du trimestre en cours mais les perspectives sont peu reluisantes. Alors que l'inflation monte en flèche et devrait dépasser la barre des 13% en octobre, la Banque d'Angleterre s'attend à ce que le Royaume-Uni entre en récession à la fin de cette année et ne connaisse aucune croissance avant le second semestre 2024.

La production industrielle a par ailleurs diminué de 0,9% en juin après une hausse de 0,9% en mai, mais contre un recul de 1,4% attendu. Sur un an, la production affiche une progression de 2,4% (+1,6% de consensus).