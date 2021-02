L'argent s'enflamme avec les WSB

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les nouveaux traders sociaux américains font flamber les cours de l'argent de près de 12% ce lundi à plus de 30$ l'once, au plus haut depuis août. Les 'WSB', qui ont déjà fait s'envoler les actions GameStop ou AMC à Wall Street en provoquant un rachat massif des positions de vente à découvert ces derniers jours, s'attaquent donc désormais aux cours de l'argent, marché moins liquide et donc plus réactif que celui de l'or. Les boursicoteurs américains de Reddit se 'diversifient' donc en quelque sorte, alors que la fin de semaine dernière avait été chahutée suite aux restrictions imposées par le broker Robinhood et certains autres courtiers discount sur les valeurs les plus spéculatives du moment, du fait prétendument d'une volatilité trop importante. Certains soutiennent en effet que le prix de l'argent serait maintenu artificiellement bas compte tenu de l'offre réelle de métal physique, et cette théorie quelque peu complotiste alimente donc le mouvement et les achats des petits actionnaires 'sociaux'.

L'idée a donc rapidement germé parmi les millions de petits investisseurs composant désormais le forum WallStreetBets de Reddit, de ce 'short squeeze' potentiel sur l'argent. Les cours des groupes miniers commencent eux aussi à réagir assez brutalement parfois à cette spéculation. Pour investir sur l'argent, ces traders sociaux passent une fois de plus par le marché des options, achetant massivement en espérant le même mouvement épidermique que sur les actions GameStop, AMC et autres BlackBerry qui avaient été précédemment ciblées.

Pour l'instant, selon les premières tendances avant bourse à Wall Street, les titres phares de la semaine dernière sont un peu délaissés. GameStop pointe timidement dans le vert après un bond de 68% vendredi. AMC gagne 25%, ce qui reste très inférieur à sa performance de vendredi qui était de près de 54%. BlackBerry avance de 6%. Koss Corporation s'adjuge 3%... Ces variations de pré-séance sont toutefois très incertaines, à plus de cinq heures de l'ouverture des marchés américains.