L'AMF avertit de nouveau concernant les financements dilutifs de type OCABSA

L'AMF met de nouveau en garde contre les opérations de financement dilutives et appelle les sociétés cotées à une meilleure information sur les...

(Boursier.com) — L 'AMF met de nouveau en garde contre les opérations de financement dilutives et appelle les sociétés cotées à une meilleure information sur les risques encourus par les investisseurs. Dans un objectif de protection et de bonne information des investisseurs, l'Autorité des marchés financiers renforce ainsi sa doctrine et recommande aux sociétés qui recourent à des financements par émissions de titres de capital ou donnant accès au capital échelonnées dans le temps "d'adopter une communication et un type d'avertissement sur les risques".

"A la recherche de financements en fonds propres, certaines sociétés cotées recourent à des financements consistant en des augmentations de capital libérées en plusieurs fois et étalées dans le temps au profit d'un intermédiaire qui n'a pas vocation à rester durablement actionnaire. Ces montages peuvent, par exemple, prendre la forme de programmes d'augmentation de capital par exercice d'options (PACEO ou equity lines) ou d'émissions d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions (OCABSA)", rappelle l'autorité de marché. Ces dernières années, l'AMF a constaté une recrudescence des signalements et des réclamations de particuliers ayant perdu une part significative de leur investissement dans des sociétés cotées ayant eu recours à ce type de financement.

"Au total, sur 2021-2022, ce sont plus de 500 investisseurs qui ont contacté l'AMF, notamment en état d'une forte dilution au capital et de fortes baisses des cours de bourse. A l'occasion d'une étude réalisée sur un échantillon de 69 sociétés ayant eu recours à des financements de type OCABSA, l'AMF a pu observer que 57 sociétés avaient vu leur cours de bourse chuter en moyenne de 72% depuis la mise en place d'une première opération de financement", indique l'AMF. Après plusieurs communications à destination à la fois des sociétés, de leurs mandataires sociaux et des investisseurs, l'AMF a renforcé sa doctrine. Dans une position-recommandation dont le champ a été élargi pour couvrir l'ensemble des opérations de financement dilutives échelonnées dans le temps, l'autorité de marché précise ses attentes en matière de communication au moment de la conclusion du contrat entre la société et l'intermédiaire. Elle souhaite ainsi s'assurer que l'information fournie aux investisseurs leur permette de mieux comprendre la situation de l'entreprise. Pour faciliter la lecture, l'AMF propose un modèle de communiqué présentant les informations essentielles par ordre d'importance.

Pour une meilleure compréhension des risques encourus par les investisseurs, elle recommande également aux sociétés d'intégrer en tête de leur communication un avertissement sur les spécificités des titres émis, les risques de forte pression baissière sur le cours de l'action et de perte de leur capital investi, ainsi que le risque d'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis.

Ses missions de protection de l'épargne et d'information des investisseurs pourraient conduire l'AMF à publier un communiqué nominatif informant ceux-ci, notamment au moyen d'un avertissement, des risques de telles opérations si l'émetteur qui les réalise soit a omis, en tête de ses communiqués, de reproduire cet avertissement ou d'en reprendre intégralement la substance, soit n'a pas porté à la connaissance du marché l'ensemble des informations figurant dans le communiqué type.