L'Allemagne anticipe une baisse du PIB de 6,3% cette année

(Boursier.com) — L'Allemagne devrait enregistrer en 2020 sa pire récession depuis que le pays a entamé sa reprise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Selon les données dévoilées ce mercredi par le ministère de l'économie, le PIB allemand devrait se contracter de 6,3% cette année. Le point bas devrait se situer au deuxième trimestre, avant une reprise progressive et une croissance de 5,2% l'année prochaine.

Le ministre de l'économie, Peter Altmaier, a déclaré que le train de mesures "sans précédent" du gouvernement visant à atténuer l'impact du confinement, d'un montant de plus de 1 000 milliards d'euros, contribuera à limiter les dégâts autant que possible. "Nous sommes confrontés à de grands défis, tant économiques que politiques... Ce n'est que si nous redémarrons la vie économique et sociale avec modération que nous pourrons entamer une reprise progressive dès le second semestre".