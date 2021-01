L'activité s'est contractée dans la zone euro au quatrième trimestre selon Christine Lagarde

L'incertitude reste élevée...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis 14h30 à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE. La dirigeante commence son intervention en mettant en avant les risques baissiers pesant sur les perspectives en raison de la résurgence de la pandémie de coronavirus. Des risques jugés toutefois moins prononcés qu'auparavant.

Les nouvelles concernant les perspectives de l'économie mondiale, l'accord sur les futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni et le début des campagnes de vaccination sont encourageantes, mais la pandémie actuelle et ses conséquences sur les conditions économiques et financières continuent d'être des sources de risques, précise ainsi l'ancienne patronne du FMI.

L'activité dans la zone euro a probablement diminué au quatrième trimestre et l'incertitude reste élevée, ajoute Christine Lagarde, qui note également que la BCE surveille l'évolution des taux de change en raison de leur impact sur l'inflation.

L'inflation reste très faible dans le contexte d'une demande faible et de marchés du travail et des produits sans vigueur. Sur la base de la dynamique actuelle des prix de l'énergie, l'inflation globale devrait néanmoins augmenter dans les prochains mois, également soutenue par la fin de la réduction temporaire de la TVA en Allemagne. Toutefois, les pressions sous-jacentes sur les prix devraient rester modérées en raison de la faiblesse de la demande, notamment dans les secteurs du tourisme et des voyages, ainsi que des faibles pressions salariales et de l'appréciation du taux de change de l'euro.

Globalement, l'ancienne patronne du FMI estime que l'activité évolue comme prévu dans les dernières prévisions de la BCE (fournies le mois dernier).

En ce qui concerne les politiques fiscales, une position budgétaire ambitieuse et coordonnée reste essentielle compte tenu de la forte contraction de l'économie de la zone euro, réaffirme Christine Lagarde. À cette fin, le soutien continu des politiques budgétaires nationales est justifié compte tenu de la faible demande des entreprises et des ménages liée à l'aggravation de la pandémie et à l'intensification des mesures de confinement. Dans le même temps, les mesures budgétaires prises en réponse à l'urgence pandémique devraient, autant que possible, rester ciblées et de nature temporaire. Les trois filets de sécurité approuvés par le Conseil européen pour les travailleurs, les entreprises et les gouvernements apportent un soutien financier important.

Le Conseil des gouverneurs reconnaît le rôle clé du plan "Next Génération" de l'UE et souligne qu'il est important qu'il devienne opérationnel sans délai. Il invite les États membres à accélérer le processus de ratification, à finaliser rapidement leurs plans de relance et de résilience et à déployer les fonds pour des dépenses publiques productives, accompagnées de politiques structurelles visant à améliorer la productivité.