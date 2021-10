L'activité est restée soutenue dans les services en septembre en France

L'indice IHS Markit de l'activité commerciale recule marginalement en septembre, passant sur un mois de 56,3 à 56,2...

(Boursier.com) — L 'indice IHS Markit de l'activité commerciale recule marginalement en septembre, passant sur un mois de 56,3 à 56,2. Il met ainsi en évidence une hausse soutenue de l'activité dans le secteur des services français, le niveau de la demande continuant de se rapprocher de ceux observés avant le début de la pandémie et incitant les entreprises à renforcer leurs effectifs. Sur une note plus négative, les tensions inflationnistes se sont renforcées, la montée des cours des matières premières, conjuguée à une augmentation des dépenses salariales, ayant poussé les coûts des prestataires de services à la hausse, et incité les entreprises à relever leurs tarifs.

En outre, l'indice composite de l'activité globale signale en septembre le plus faible taux de croissance depuis avril dernier mais se maintient à des niveaux élevés (55,3 après 55,9 en août et 55,1 en estimation flash).

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le secteur des services français a de nouveau mené la reprise de l'ensemble du secteur privé français en septembre. Bien que la croissance ait plafonné en juillet, l'expansion de l'activité de services maintient un rythme proche de ce sommet. Selon les répondants à l'enquête, la demande continue en outre de se rapprocher du niveau observé avant le début de la pandémie. Cette tendance explique en partie le ralentissement de la croissance des nouvelles affaires enregistré en septembre, bien que certaines entreprises aient également mentionné l'impact du 'pass sanitaire'".