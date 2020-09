L'activité du secteur privé enregistre son premier repli depuis quatre mois en France

(Boursier.com) — Indices PMI contrastés pour la France en septembre. Au global, l'activité du secteur privé enregistre son premier repli depuis quatre mois, de nombreux répondants ayant signalé de nouvelles perturbations relatives à la pandémie de Covid-19. L'Indice Flash Composite ressort ainsi à 48,5 en septembre (51,6 en août), au plus bas de quatre mois.

L'Indice Flash de l'activité de services tombe à 47,5 (51,5 en août), également au plus bas depuis quatre mois, et inférieur au niveau de 51,5 attendu par le marché. A l'inverse, l'Indice PMI Flash de l'Industrie manufacturière se redresse à 50,9 en septembre (49,8 en août), sur un plus haut de deux mois, et supérieur au consensus (50,5).

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "La forte augmentation du nombre de cas de Covid-19 observée en France au cours du mois de septembre permet en partie d'expliquer la première baisse mensuelle de l'activité économique depuis mai dernier. Si les données PMI sur le secteur privé français du mois d'août avaient mis en évidence un essoufflement de la reprise, celles du mois de septembre marquent un renversement de tendance par rapport à celle d'un retour de l'activité vers son niveau d'avant crise enregistrée au cours des trois mois précédents. Si la recrudescence du nombre de cas s'est accompagnée de nouvelles restrictions imposées par le gouvernement, elle a également causé une certaine paralysie des entreprises, désormais préoccupées par le risque de nouvelles fermetures dans le cadre d'un éventuel confinement. Pour l'heure tout au moins, les participants à l'enquête restent optimistes quant à leurs perspectives d'activité à douze mois... "