L'activité dans les services tire la croissance dans la zone euro (indices PMI flash S&P Global)

(Boursier.com) — La croissance de la zone euro a atteint un sommet de dix mois en mars, d'après les dernières données PMI flash, confirmant ainsi les signes de reprise économique observés récemment, après le repli en zone de contraction enregistré en fin d'année 2022. L'enquête signale également une nouvelle atténuation des tensions inflationnistes au cours du mois, les prix des achats ayant même fortement reculé dans l'industrie manufacturière. Parallèlement, la croissance de l'emploi s'est accélérée en mars, tandis que les perspectives d'activité à douze mois sont restées favorables, malgré l'inquiétude des entreprises face aux difficultés du secteur bancaire et à la hausse des coûts d'emprunt.

L'indice PMI composite flash S&P Global ressort ainsi à 54,1 en mars, contre 52 en février, et 52 de consensus. Il signale une croissance ininterrompue de l'activité économique de la région depuis janvier, ainsi qu'une accélération continue de l'expansion depuis cette date. L'indice PMI Flash de l'activité de services se redresse lui à 55,6 (52,7 en février et 52,5 attendus), au plus haut depuis 10 mois, tandis que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière se replie à 47,1 (48,5 en février et 49 de consensus), sur un plancher de 4 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "l'économie de la zone euro a retrouvé de la vigueur en ce début de printemps 2023, l'activité ayant en effet enregistré sa plus forte croissance depuis dix mois en mars. Les dernières données de l'enquête affichent un niveau conforme à une hausse du PIB de 0,3% sur l'ensemble du premier trimestre dans la région, la progression atteignant même, sur le mois de mars uniquement, un rythme de 0,5%. La croissance a rebondi par rapport aux creux de la fin de l'année 2022, les inquiétudes liées à la situation sur les marchés énergétiques et au risque de récession s'étant en partie dissipées, les tensions inflationnistes s'étant atténuées et les retards de livraison sans précédent enregistrés lors de la pandémie faisant maintenant place à des améliorations record de la performance des fournisseurs. La confiance des entreprises a en outre jusqu'ici fait preuve d'une solidité encourageante, ce malgré de nouvelles hausses des taux d'intérêt et l'incertitude causée par les récentes difficultés de certaines entités du secteur bancaire".