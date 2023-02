L'activité dans le secteur privé de la zone euro renoue avec la croissance en janvier

Après six mois consécutifs de repli, l'activité du secteur privé de la zone euro est très légèrement repartie à la hausse en janvier...

(Boursier.com) — Après six mois consécutifs de repli, l'activité du secteur privé de la zone euro est très légèrement repartie à la hausse en janvier. Cette reprise marginale de l'activité s'est en outre accompagnée d'une accélération des créations de postes, le marché de l'emploi continuant de faire preuve d'une solidité remarquable, ainsi que d'un renforcement de la confiance des entreprises. L'indice PMI S&P Global composite ressort ainsi à 50,3 en janvier, contre 49,3 en décembre et 50,2 en première estimation. Il se situe au-dessus de la barre des 50 pour la première fois depuis juin 2022. L'indice PMI S&P Global de l'activité de services signale également un retour à la croissance en janvier, à 50,8 après 49,8 en décembre.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "nn retour de la croissance, même marginal, est une excellente nouvelle pour le secteur privé de la zone euro et suggère que l'économie de la région pourrait échapper à une récession. La nette atténuation des tensions inflationnistes ces derniers mois, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et le recul des inquiétudes entourant l'évolution des marchés de l'énergie à court terme (grâce aux aides gouvernementales, à la baisse des prix et à des températures clémentes) ont en outre favorisé un regain de confiance parmi les entreprises, celui-ci laissant également espérer une consolidation de la reprise dans les prochains mois".