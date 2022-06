L'accélération de l'inflation confirmée en mai en France

L'accélération des prix à la consommation en mai est confirmée...

(Boursier.com) — L 'accélération des prix à la consommation en mai est confirmée. Selon les données finales de l'Insee, l'IPC a augmenté de 0,7% sur un mois dans l'Hexagone, après +0,4% en avril. Sur un an, l'inflation ressort à 5,2% en mai après +4,8% le mois précédent. Cette hausse de l'inflation résulte de l'accélération des prix de l'énergie (+27,8% après +26,5%), des services (+3,2% après +3%), de l'alimentation (+4,3% après +3,8%) et des produits manufacturés (+3% après +2,6%). La progression de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) est pour sa part confirmée à 0,8% sur un mois, après +0,5% en avril. Sur un an, il augmente de 5,8% contre +5,4% le mois précédent.