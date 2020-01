L'accélération de l'inflation confirmée en décembre en France

L'inflation annuelle a finalement accéléré à 1,5% en décembre (contre 1,4% annoncé initialement) après avoir atteint 1% le mois précédent et 0,8% en...

(Boursier.com) — L'inflation annuelle a finalement accéléré à 1,5% en décembre (contre 1,4% annoncé initialement) après avoir atteint 1% le mois précédent et 0,8% en octobre. Cette hausse des prix résulte d'un net rebond des tarifs de l'énergie, d'une légère accélération de ceux des services et d'un moindre recul des prix des produits manufacturés. Les prix de l'alimentation et du tabac augmentent au même rythme que le mois précédent, précise l'Insee. En séquentiel, l'IPC est confirmé à 0,4% après +0,1% en novembre.

La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes est également confirmée à 0,5% sur un mois, après +0,1% en novembre. Sur un an, l'indice accélère à +1,6%, après +1,2% le mois précédent.