L'accélération de l'inflation confirmée dans la zone euro en décembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Confirmant ses données provisoires, Eurostat indique que le taux d'inflation annuel dans la zone euro a atteint 1,3% en décembre, contre 1,0% en novembre, au plus haut depuis huit mois. Une évolution en ligne avec les attentes. En décembre les plus fortes contributions à la hausse des prix proviennent des services (+0,80 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (+0,38 pp), des biens industriels hors énergie (+0,12 pp) et de l'énergie (+0,02 pp). En séquentiel, la progression des prix atteint 0,3%.

L'inflation annuelle 'core' est également confirmée à 1,3%, stable par rapport au mois précédent.