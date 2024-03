Jerome Powell voit un assouplissement monétaire cette année

Malgré les indications encore mitigées concernant l'inflation, le président de la Fed, Jerome Powell, indiquera ce mercredi aux législateurs de la...

(Boursier.com) — Malgré les indications encore mitigées concernant l'inflation, le président de la Fed, Jerome Powell, indique ce mercredi aux législateurs de la Chambre des représentants que des baisses de taux d'intérêt sont probables à un moment donné cette année. La banque centrale américaine devrait toutefois procéder avec prudence, lorsqu'elle évaluera si l'inflation ralentit de manière appropriée. "Si l'économie évolue globalement comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à diminuer la rigueur de la politique monétaire à un moment donné cette année", a déclaré Powell dans ses remarques préparées pour l'intervention du jour devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Le FOMC ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de réduire la fourchette cible tant qu'il n'aura pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation évolue de manière durable vers l'objectif des 2%, a ajouté Powell.

Le témoignage du patron de la Fed devant les législateurs de la Chambre intervient deux semaines avant la prochaine réunion monétaire, au terme de laquelle les responsables devraient maintenir les taux stables pour la cinquième réunion consécutive, entre 5,25 et 5,50%, au plus haut de plus de 20 ans.

Powell précise aujourd'hui que l'inflation s'est bien améliorée, mais reste supérieure à l'objectif de long terme des 2%. La demande sur le marché du travail excède quant à elle toujours l'offre, le marché demeurant donc assez tendu. Powell constate aussi ce jour la résilience plus générale de l'économie et de la consommation. Il juge que les progrès ont été considérables sur un an concernant le double mandat de la Fed relatif à l'emploi et à l'inflation (stabilité des prix). Néanmoins, Powell souligne les incertitudes économiques et ne prend pas pour acquis le retour de l'inflation vers l'objectif...

Le dirigeant de la Fed voit des risques dans une réduction prématurée... mais aussi dans une réduction trop tardive des taux. Il sera selon lui sans doute appropriée de baisser les taux à un moment cette année. La Fed évaluera pour cela avec précaution les données nouvelles. La banque centrale a besoin en effet d'un plus grand degré de confiance quant au retour durable de l'inflation vers l'objectif avant de procéder à des assouplissements.

Ainsi, l'autorité monétaire américaine ne devrait pas se presser avant d'ajuster les taux en baisse. Les baisses de taux éventuelles dépendront de la trajectoire de l'économie et de l'inflation. Le FOMC, comité monétaire de la Fed, voudrait en effet observer des données supplémentaires confirmant la désinflation. En attendant, la force de l'économie et la résistance du marché du travail permettent à la banque centrale de procéder avec prudence.