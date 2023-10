Jerome Powell ramène Wall Street aux dures réalités

Lors d'une intervention hier à l'Economic Club de New York, Jerome Powell, le patron de la Fed, a indiqué que la vigueur de l'économie américaine et...

(Boursier.com) — Lors d'une intervention hier à l'Economic Club de New York, Jerome Powell, le patron de la Fed, a indiqué que la vigueur de l'économie américaine et la persistance des tensions sur le marché du travail pourraient bien justifier de nouvelles hausses de taux, malgré le durcissement monétaire déjà agressif opéré depuis plus d'un an. Néanmoins, Powell a aussi laissé entendre qu'une pause était probable lors de la prochaine réunion, et que le niveau élevé des rendements obligataires pourrait faire en partie le travail de la banque centrale américaine. L'interprétation des marchés était plutôt négative hier soir, Wall Street craignant un maintien prolongé des taux à un niveau élevé. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint un pic de 16 ans, à près de 5%, contre 5,06% sur le 30 ans.

Powell a insinué que la banque centrale pourrait donc maintenir ses taux stables lors de sa prochaine réunion, ce qui correspond aux attentes de marché (probabilité de 98% d'un statu quo monétaire le 1er novembre selon FedWatch - soit des taux inchangés entre 5,25 et 5,5%). Mais le timonier de la Fed a aussi averti que l'inflation était encore trop élevée et que de nouvelles hausses des taux étaient encore possibles si l'économie restait aussi étonnamment dynamique. "Des preuves supplémentaires d'une croissance persistante supérieure à la tendance, ou du fait que les tensions sur le marché du travail ne s'atténuent plus, pourraient saper les nouveaux progrès en matière d'inflation et pourraient justifier un nouveau resserrement de la politique monétaire", a donc déclaré l'intraitable Powell hier jeudi lors de son intervention devant l'Economic Club de New York.

Powell a souligné que compte tenu des incertitudes et des risques, et du chemin parcouru, le FOMC (comité monétaire de la Fed) allait procéder avec prudence. Le président de la Fed a également noté que "faire trop peu pourrait permettre à une inflation supérieure à l'objectif de s'enraciner et, en fin de compte, nécessiter que la politique monétaire ne doive s'attaquer à une inflation plus persistante, au détriment de l'emploi". "En faire trop pourrait également nuire inutilement à l'économie", a nuancé Powell. Powell a aussi indiqué jeudi que la banque centrale surveillait de près la récente hausse des rendements obligataires à long terme. D'autres responsables de la Fed ont déjà déclaré ces derniers jours que si les taux d'intérêt à long terme restaient élevés, la Fed aurait peut-être moins besoin d'agir. "Nous restons attentifs à ces évolutions, car des changements persistants dans les conditions financières peuvent avoir des implications sur l'orientation de la politique monétaire", a lancé Powell. Interrogé sur le fait que ces rendements plus élevés pourraient freiner la motivation de la Fed à relever encore les taux, Powell a répondu : "Cela pourrait, cela reste à voir". Il a ajouté que tant que les rendements obligataires augmenteraient pour des raisons autres que les attentes de durcissement de la Fed - ce qu'il pense être le cas - cela équivaudrait à un resserrement des conditions financières.

Powell a relevé que les mesures à court terme de l'inflation sous-jacente (hors alimentaire et énergie) au cours des trois et six derniers mois se situaient désormais en dessous de 3%. Mais il a ajouté que ces mesures à court terme étaient souvent volatiles. "L'inflation est encore trop élevée, et quelques mois de bonnes données ne sont que le début de ce qu'il faudra pour renforcer la confiance dans le fait que l'inflation baisse durablement vers notre objectif", a asséné Powell. Enfin, le marché du travail reste solide selon le dirigeant de la Fed, mais ce marché montre également des signes de refroidissement progressif.