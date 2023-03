Jerome Powell nuance - un peu - son propos

Jerome Powell, le président de la Fed, intervient de nouveau ce mercredi...

(Boursier.com) — Jerome Powell, le président de la Fed, intervient de nouveau ce mercredi, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants cette fois. Powell, qui avait quelque peu choqué les marchés hier en indiquant que les taux finaux seraient sans doute supérieurs aux attentes et que la Fed pourrait accélérer la hausse des taux, semble nuancer un peu le propos ce jour. Ainsi, il souligne aujourd'hui qu'aucune décision n'a été prise concernant le rythme de la hausse des taux. Néanmoins, il confirme son avertissement de la veille dans ses remarques du jour, indiquant que la Fed pourrait accélérer le rythme des augmentations de taux pour combattre l'inflation élevée. Il ajoute une fois encore que les taux terminaux seront probablement plus élevés qu'attendu, compte tenu de l'activité économique forte et soutenue caractérisée notamment par un marché de l'emploi toujours tendu.

Il précise aussi que "personne ne devrait supposer que la Fed puisse protéger l'économie en cas de défaut de paiement".