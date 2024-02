Jerome Powell : "Nous voulons davantage de preuves que l'inflation descend durablement à 2%"

Jerome Powell, le patron de la Fed, est intervenu dans l'émission 60 Minutes de CBS diffusée hier soir

Interrogé sur la question de savoir si l'inflation est morte, il a indiqué : "Je n'irais pas aussi loin. Ce que je peux dire, c'est que l'inflation a vraiment diminué au cours de l'année écoulée, et assez fortement au cours des six derniers mois. Nous faisons de bons progrès. Le travail n'est pas terminé et nous sommes déterminés à veiller à rétablir pleinement la stabilité des prix pour le bénéfice du public".

Sur la question de savoir pourquoi la Fed ne baisse pas ses taux dès maintenant, Powell répond : "Eh bien, nous avons une économie forte. La croissance se poursuit à un rythme soutenu. Le marché du travail est solide : 3,7% de chômage. Et l'inflation diminue. Avec une économie aussi forte, nous pensons pouvoir aborder la question de savoir quand commencer à réduire les taux d'intérêt avec prudence. Et, vous savez, nous voulons voir davantage de preuves que l'inflation descend durablement à 2%. Nous avons une certaine confiance en cela. Notre confiance augmente. Nous voulons simplement un peu plus de confiance avant de prendre cette mesure très importante qui consiste à commencer à réduire les taux d'intérêt".

Ainsi, Powell indique que la Fed veut voir plus de "bonnes données", mais admet que les membres du FOMC (comité monétaire de la Fed) anticipent majoritairement une baisse des taux cette année. Le timing dépendra donc des données. "Le risque d'agir trop tôt est que le travail n'est pas tout à fait terminé et que les très bons chiffres que nous avons obtenus au cours des six derniers mois ne se révèlent pas être un véritable indicateur de la direction que prendra l'inflation. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. Mais la chose prudente à faire est de simplement lui donner un peu de temps et de voir que les données continuent de confirmer que l'inflation descend à 2% de manière durable", insiste Powell. "Je pense qu'il est plus probable que si vous agissez trop tôt, vous verrez l'inflation se stabiliser bien au-dessus de notre objectif de 2%. Nous pensons donc que nous pouvons être prudents en abordant cette décision simplement en raison de la force que nous constatons dans l'économie".

"Si vous agissez trop tard, la politique sera alors trop stricte. Et cela pourrait facilement peser sur l'activité économique et sur le marché du travail", ajoute le président de la Fed.

Il s'agit donc d'équilibrer les risques, selon Powell, qui indique que la Fed est aussi très concentrée sur le marché de l'emploi. "Nous nous concentrons sur l'économie réelle et faisons ce qu'il faut pour l'économie et pour le peuple américain à moyen et long terme. Et je ne saurais trop insister sur l'importance de restaurer la stabilité des prix, c'est-à-dire que l'inflation soit faible et prévisible et que les gens n'aient pas à y penser dans leur vie quotidienne".

Quant à savoir s'il faut une inflation à 2% pour baisser les taux : "Non, non. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit, non. Nous sommes déterminés à ramener l'inflation à 2% au fil du temps. J'ai dit que nous n'attendrions pas d'atteindre 2% pour réduire les taux. En fait, vous savez, nous envisageons activement de réduire les taux d'intérêt, et sur une base de 12 mois, l'inflation, vous savez, n'est pas à 2%. C'est entre 2 et 3%. Mais cela descend d'une manière qui nous apporte un certain réconfort".

Powell a aussi constaté la force de l'économie et du marché de l'emploi. Interrogé sur une récession potentielle après les durcissements monétaires accélérés, il précise : "Nous surveillons très attentivement. Et je dirais qu'il existe toujours une possibilité de récession à tout moment. Mais je ne dirais pas que la possibilité d'une récession soit aussi élevée à l'heure actuelle, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous venons de terminer une année au cours de laquelle l'économie a connu une croissance de 3,1%. C'est un taux de croissance vraiment sain. Le taux de croissance du quatrième trimestre a en fait été un peu meilleur que cela. Donc la croissance, c'est bien. Vous avez raison : le nombre d'embauches nettes dans les entreprises et les organisations à but non lucratif est en baisse. Mais cela se compare à des niveaux très, très élevés, insoutenables. Cela diminue progressivement. C'est toujours à un niveau très, très sain". Notons que ces commentaires étaient effectués avant le dernier rapport très solide sur l'emploi américain.

A propos de la politique budgétaire américaine, il indique : "À long terme, les États-Unis se trouvent sur une voie budgétaire insoutenable. Le gouvernement fédéral américain s'engage sur une voie budgétaire insoutenable. Et cela signifie simplement que la dette augmente plus vite que l'économie. Ce n'est donc pas viable. Je ne pense pas que ce soit du tout controversé. Et je pense que nous savons que nous devons revenir sur une voie budgétaire durable. Et je pense que vous commencez maintenant à entendre des gens dans les branches élues qui peuvent faire en sorte que cela se produise. Il est temps que nous revenions à cette orientation. Je pense que la pandémie a été un événement très spécial, et elle a amené le gouvernement à dépenser beaucoup pour parer à ce qui semblait être des risques de baisse très graves. Il est probablement temps, ou plus que jamais, de reprendre une conversation d'adultes entre élus sur la question de remettre le gouvernement fédéral sur une voie financière viable".

En conclusion, Powell résume : "L'économie est forte. Le marché du travail est solide. L'inflation est en baisse. Il n'y a aucune raison pour que cela ne continue pas. Nous allons essayer d'utiliser nos outils pour permettre à l'économie de continuer à s'améliorer à mesure que l'inflation diminue. Nous lui donnerons toutes les chances de le faire. C'est notre plan. Nous n'avons pas une boule de cristal parfaite quant à l'avenir, et des choses pourraient arriver. Mais je pense que l'économie se porte bien et qu'il y a toutes les raisons de penser qu'elle peut s'améliorer".