Jerome Powell maintient le cap contre l'inflation

(Boursier.com) — Jerome Powell estime ce mercredi que le chemin reste long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%. Intraitable, il rappelle que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendent à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la banque centrale a choisi de faire une pause la semaine dernière.

"Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", indique Powell. "Mais lors de la réunion de la semaine dernière, compte tenu de la distance et de la vitesse à laquelle nous avons avancé, nous avons jugé prudent de maintenir la fourchette cible stable pour permettre au Comité d'évaluer des informations supplémentaires et leurs implications", précise le timonier de la Fed.

Powell explique que fixer les taux est un peu "comme passer d'une autoroute à des routes plus locales". "Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre destination, que vous essayez de trouver cette destination, vous ralentissez encore plus", explique le leader de la Fed...

Powell maintient que le système bancaire reste "sain et résilient" et répète que la banque centrale envisage de renforcer les règles. "Les récentes faillites bancaires, y compris la faillite de la Silicon Valley Bank, et les tensions bancaires qui en résultent, ont souligné l'importance de veiller à ce que nous disposions des règles et des pratiques de surveillance appropriées pour les banques de cette taille". "Nous bénéficions du fait d'avoir des banques de toutes formes et de tailles différentes dans le système", se réjouit aussi le dirigeant, qui précise bien qu'il ne s'agit pas de réguler les petites banques au point de mettre en péril leurs activités.

Powell juge l'inflation toujours élevée, même si elle s'est modérée depuis le milieu de l'année dernière. Il note des signes que le marché du travail s'équilibre, indiquant une augmentation de la participation à la population active, un ralentissement de la croissance des salaires et une baisse des postes vacants. La demande de main-d'oeuvre, cependant, dépasse toujours largement l'offre de travailleurs disponibles.

Powell maintient donc une posture dure, alors que la route reste longue avant que l'inflation ne se résorbe complètement. Il faudra selon lui du temps pour que les pleins effets de la restriction monétaire se fassent sentir de ce point de vue. La Fed prendra ses décisions sur les taux réunion par réunion sur la base des données nouvelles, d'après le dirigeant. Les responsables pourront notamment évaluer un autre rapport sur l'emploi, un rapport sur l'inflation et une série de résultats financiers trimestriels bancaires d'ici la prochaine réunion de politique monétaire des 25 et 26 juillet.

Powell intervient devant le Congrès aujourd'hui et demain pour livrer son témoignage semestriel sur la politique monétaire, s'exprimant devant le Comité des services financiers de la Chambre aujourd'hui, puis devant le Comité bancaire du Sénat demain jeudi. Il s'agit de la première apparition de Powell au Congrès depuis la crise bancaire début mars. Ce témoignage intervient par ailleurs après plusieurs interventions de responsables de la Fed relativement "hawkish", autrement dit favorisant une poursuite de l'austérité monétaire, alors qu'il reste du travail à faire sur l'inflation, que le marché du travail reste tendu et que le système bancaire semble résilient.

Powell défend la position de la Fed, alors que le contraste frappe entre le maintien des taux de juin et le caractère belliciste des prévisions des membres de la Fed (le dernier SEP et son 'dot plot' montrent des attentes de resserrement de 50 points de base cette année).

Ce mercredi, la Fed sera bien représentée avec également des interventions de Loretta Mester, Austan Goolsbee, Philip Jefferson et Lisa Cook.

Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la plus forte probabilité (79%) pour la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine, celle des 25 et 26 juillet, est une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Lors de la précédente réunion, la Fed avait choisi de marquer une pause en laissant ses taux inchangés entre 5 et 5,25%, afin d'observer l'impact des mesures antérieures de durcissement monétaire accéléré.

Plus tôt ce mois, le leader de la Fed a exclu tout assouplissement monétaire cette année, alors que le 'dot plot', présentation sous forme de graphique à points des anticipations des membres de la banque, montrait l'hypothèse de deux hausses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année...