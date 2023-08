Jerome Powell maintient le cap à Jackson Hole !

Le président de la Fed Jerome Powell intervient donc cet après-midi, dans le cadre du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming...

(Boursier.com) — Le président de la Fed Jerome Powell intervient donc cet après-midi, dans le cadre du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming. Sa posture demeure comme on pouvait s'y attendre en ligne avec les derniers avis de la Fed et avec l'image récemment dépeinte par les Minutes de sa dernière réunion. "C'est le travail de la Fed de ramener l'inflation vers l'objectif", a lancé d'entrée le dirigeant, qui veut donc s'assurer de maîtriser enfin les prix. "Le processus a encore beaucoup de chemin à faire", dit-il encore...

Ainsi, le président de la Fed confirme l'engagement de la banque à terminer le travail et à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, ce qui passe au moins par un maintien, pendant encore une certaine période, de taux élevés, et peut-être même par un nouveau tour de vis éventuel si les données économiques le justifient. "La Fed se tient prête à relever encore les taux si cela est approprié", indique le patron de la banque centrale américaine, qui ajoute tout de même que la Fed "procèdera précautionneusement" si elle relève encore. Elle est en effet en mesure de le faire et tiendra compte des données nouvelles. Il précise aussi que la croissance persistant au-dessus de la tendance pourrait justifier un resserrement.

Jerome Powell ajoute qu'une politique restrictive est nécessaire jusqu'à ce que l'inflation ralentisse de manière soutenue. "La restauration de la stabilité des prix est essentielle dans le cadre de notre double mandat. Nous aurons besoin de la stabilité des prix pour parvenir à une période soutenue affichant de solides conditions sur le marché du travail qui profitent à tous. Nous nous y tiendrons jusqu'à ce que le travail soit terminé", a résumé Powell.

Ainsi, le banquier central le plus écouté de la planète confirme l'engagement de la Fed à "finir le job". Powell cite aussi les rendements réels plus élevés comme révélateurs de conditions financières restrictives...

Quoi qu'il en soit, Powell juge évidemment l'inflation toujours trop élevée et entend faire le nécessaire, d'autant que l'économie et en particulier le marché de l'emploi américain restent très résilients. Il reste selon lui un chemin substantiel pour apaiser cette inflation, malgré deux mois de données positives concernant l'indice des prix hors alimentation et énergie. Il ajoute que l'effet du cycle de resserrement monétaire devrait se faire ressentir plus avec le temps. Selon lui, une période de croissance inférieure à la tendance et de détente du marché de l'emploi est nécessaire pour stabiliser les prix. A ce sujet, il perçoit déjà des signes d'un début de normalisation du marché du travail, mais semble donc en vouloir plus.

Une fois de plus, Powell souligne que le risque de trop en faire est moins important que celui de ne pas en faire assez pour lutter contre cette inflation pesante.

Le rassemblement annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole intervient alors que la Fed a rehaussé ses taux d'un quart de point en juillet entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, afin de lutter contre l'inflation toujours trop élevée. Compte tenu toutefois des progrès sur ce front, l'outil FedWatch en temps réel du CME Group montre une probabilité de plus de 74% d'un statu quo monétaire à l'issue de la prochaine réunion des 19 et 20 septembre, contre près de 26% de probabilité d'un durcissement de 25 points de base. Pour la réunion suivante, le 1er novembre, la probabilité est de 52% d'une fourchette inchangée entre 5,25 et 5,5%, contre un peu plus de 41% pour la fourchette 5,5-5,75% et même un petit 7% pour la fourchette 5,75-6%.

Notons que Loretta Mester de la Fed de Cleveland, Patrick Harker de l'antenne de Philadelphie, ou encore Austan Goolsbee de la Fed de Chicago, s'expriment aussi en cette fin de semaine. Dans la soirée, les investisseurs suivront aussi les commentaires de Christine Lagarde, patronne de la BCE, sur l'économie européenne. Cette dernière a indiqué déjà que les prochaines décisions de la BCE seraient dépendantes des données.