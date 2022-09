Jerome Powell maintient le cap

Jerome Powell, patron de la Fed, intervient ce jour à l'occasion de la 40e conférence de politique monétaire du Cato Institute...

(Boursier.com) — Jerome Powell, patron de la Fed, intervient ce jour à l'occasion de la 40e conférence de politique monétaire du Cato Institute. Il affirme encore l'engagement de la banque centrale américaine à faire le nécessaire pour ramener l'inflation vers son objectif.

Il indique également que "nous n'aurions pas vu une telle inflation sans le Covid". La pandémie a provoqué selon lui un détournement des services vers les biens. L'épidémie a aussi contribué à une offre restreinte et à une réduction de taille de la force de travail.

Powell a aussi confirmé que la Fed allait poursuivre son action "jusqu'à ce que le travail soit fait". Cette détermination du leader de la Federal Reserve ne semble pour l'heure pas trop plaire à Wall Street, qui s'enfonce dans le rouge. Powell avait déjà prévenu, lors du symposium de Jackson Hole, que la Fed allait maintenir le cap, au risque d'une "certaine souffrance économique". Ce jeudi, il réaffirme que la banque centrale doit agir fortement contre l'inflation, qui ne doit pas rester trop longtemps au-dessus de l'objectif. Il constate par ailleurs la bonne tenue du marché du travail, qui fournit un argument supplémentaire pour une poursuite du durcissement monétaire. Il s'agit, selon le responsable, d'éviter un scénario d'inflation tel que celui des années 80...

Dans un autre registre, Powell affirme également que la politique fiscale fédérale américaine "n'est pas sur une voie soutenable".

Ainsi, la Fed demeure "fortement déterminée" à maîtriser l'inflation. Elle espère y parvenir sans "coût social très élevé", a déclaré Powell, faisant référence à la lutte contre l'inflation menée sous son prédécesseur Paul Volcker au début des années 1980, pendant lesquelles la Fed avait déclenché une récession et le taux de chômage avait dépassé 10%. "Mes collègues et moi sommes fortement déterminés à faire baisser l'inflation", a ajouté Powell, qui pense "pouvoir éviter le type de coût social très élevé auquel Paul Volcker et la Fed ont dû recourir".

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base de la Fed le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 84%, contre 16% de chances pour une hausse de taux de 50 points de base. La fourchette actuelle sur le taux des fonds fédéraux est logée entre 2,25 et 2,5%, après deux hausses consécutives de 75 points de base.