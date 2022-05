Jerome Powell maintient le cap !

Jerome Powell, confirmé hier par le Sénat pour un second mandat à la tête de la Fed, s'est exprimé concernant la situation actuelle et la capacité de...

(Boursier.com) — Jerome Powell, confirmé hier par le Sénat pour un second mandat à la tête de la Fed, s'est exprimé concernant la situation actuelle et la capacité de la banque à lutter contre l'inflation. Sur le réseau radio NPR, le timonier de la Fed a répété que des hausses de taux de 50 points de base lors des deux prochaines politiques étaient appropriées, ajoutant que la Fed était prête à faire plus, mais aussi qu'une augmentation de 75 pb n'était pas activement envisagée. Powell a reconnu que la réalisation d'un atterrissage en douceur dépendait de facteurs indépendants de la volonté de la Fed et que le retour de l'inflation à l'objectif de 2% entraînerait une certaine douleur. Cependant, il a souligné que la maîtrise de l'inflation était la priorité.

Les commentaires ont été repris par d'autres responsables de la Fed jeudi. Mary Daly, la patronne de la Fed de San Francisco (non votante au FOMC), a soutenu des hausses de taux de 50 points de base et a affirmé que les conditions financières devaient se resserrer davantage pour rééquilibrer l'offre et la demande. James Bullard (votant), de la Fed de St. Louis, a déclaré à Yahoo Finance que des hausses de taux de 50 points de base lors d'au moins deux prochaines réunions constituaient une bonne référence. Il s'est dit sensible aux perturbations des marchés financiers, mais a également minimisé le risque de récession compte tenu de la vigueur du marché du travail.