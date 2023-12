Jerome Powell juge prématuré de spéculer sur un assouplissement monétaire

Jerome Powell, président de la Fed, s'exprimant ce vendredi à l'occasion d'un colloque à Atlanta, a indiqué qu'il était encore prématuré d'affirmer...

(Boursier.com) — Jerome Powell, président de la Fed, s'exprimant ce vendredi à l'occasion d'un colloque à Atlanta, a indiqué qu'il était encore prématuré d'affirmer que la politique monétaire était suffisamment restrictive. Il précise que la banque centrale américaine pourrait encore relever ses taux si cela était approprié. Il serait en outre prématuré de tenter de spéculer sur le timing d'un éventuel assouplissement de la politique de la banque, à en croire Powell, qui constate néanmoins les progrès importants, "considérables" même, en matière de réduction de l'inflation. Le timonier de la Fed juge qu'il faut encore se rapprocher de l'objectif d'inflation de 2%...

Wall Street demeure hésitant suite à ces commentaires, qui avouons-le n'apportent pas de réelle information nouvelle. Powell constate que la politique monétaire est bien en territoire restrictif, mais que pour atteindre l'objectif d'inflation, les récents progrès doivent se poursuivre. L'inflation s'est apaisée, observe le dirigeant, mais l'inflation sous-jacente demeure trop élevée. "Nous avons besoin d'observer plus de progrès sur la baisse de l'inflation vers les 2%", insiste Powell. Il note également que l'incertitude concernant les perspectives économiques est "inhabituellement élevée". Le FOMC, Comité de politique monétaire de la Fed, procède donc précautionneusement dans son approche, alors que les risques d'un "sous" et d'un "sur"-resserrement monétaire deviennent plus équilibrés.